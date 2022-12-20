Стоимость проезда в общественном транспорте в Омске повышать не будут

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Стоимость проезда в общественном транспорте для омичей не изменится. Об этом сообщил в эфире радио «Монте Карло Омск» вице-мэр Владимир Куприянов.

Куприянов подчеркнул, что тарифы на перевозку пассажиров в муниципальном транспорте, установленный омской РЭК в этом году, установлен лишь для перевозчиков. Иными словами, разница между ними и реальной стоимостью проезда для граждан будет компенсироваться за счет городского бюджета.

- Стоимость проезда для пассажиров останется точно такой же, как и сейчас. При наличном расчете - 30 рублей, банковской картой - 25 рублей. Льготные категории (школьники, студенты, пенсионеры) платят меньше, - сказал Куприянов.

С частниками, работающими на нерегулируемых тарифах, мы договорились с ними, чтобы они сохранили стоимость проезда на уровне 30 рублей.

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