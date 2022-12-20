С улиц Омска за сутки убрали и вывезли около 7 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба мэрии Омска

За минувшие сутки омские дорожники убрали и вывезли с улиц города 6,5 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ликвидации последствий продолжительного снегопада приняли участие 412 единиц уборочной техники и 727 рабочих.

Силами УДХБ были очищены от снега 252 остановки, 309 пешеходных переходов и 16 островков безопасности, десятки лестниц и других объектов дорожной инфраструктуры. Всего было снято более 180 тысяч квадратных метров наледи. Кроме того, дорожники обработали городские магистрали песко-соляной смесью.

Работы по очистке дорог в Омске продолжат и сегодня, 20 декабря.

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