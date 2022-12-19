Каток Red Star открылся на территории омского спорткомплекса «Красная звезда»

Фото: Минспорта Омской области

На территории омского спорткомплекса «Красная звезда» открылся каток Red Star. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Размеры ледовой площадки составляют 150 на 85 метров. Огромная территория будет доступна омичам ежедневно до 22.00, кроме понедельника.

Открытие катка состоялось на минувших выходных. Всех гостей ждала интерактивная программа и розыгрыш ценных призов, в том числе сертификаты на 40 тысяч рублей на услуги ресторана и банного комплекса.

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