Патрульные спасли замерзающих на трассе под Омском мужчин

Фото: УМВД России по Омской области

Сотрудники патрульно-постовой службы помогли омичам, замерзающим на трассе омичам.

Как рассказали в пресс-службе полиции, ночью во время патрулирования микрорайона Крутая Горка экипаж заметил на обочине «ВАЗ 21099» с выключенными фарами. Мужчины, просидевшие в холодном авто час, рассказали, что были в гостях у друга в поселке, а по пути обратно в бензобаке закончилось топливо.

Полицейские посадили мужчин в служебное авто и довезли до заправки, где была куплена канистра с бензином. Патрульные помогли водителю наполнить бак и запустить двигатель ВАЗа. После этого мужчины поблагодарили правоохранителей и отправились дальше по своему маршруту.

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