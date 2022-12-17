Тарифы на проезд в омском транспорте увеличатся на 3 рубля

Выпадающую стоимость будет компенсировать городская администрация.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На 3 рубля увеличатся тарифы на проезд в омском транспорте. Накануне РЭК Омской области утвердила реальную стоимость перевозок пассажиров.
С 2023 года тариф на поездку в автобусе составит 48 рублей 85 копеек, электрический транспорт подорожает до 67 рублей 69 копеек.
Удорожание коснется городской администрации, так как она компенсирует разницу между ценой билета и самим тарифом. Пассажиры же, как и обещалось городскими чиновниками ранее, будут платить прежние 25 рублей по карте или 30 рублей «наличкой».
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