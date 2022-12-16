В Омске полиция разыскивает компьютерщика, обманувшего 62-летнюю пенсионерку

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

В Омске полицейские объявили в розыск компьютерщика, обманувшего 62-летнюю пенсионерку.

По данным сотрудников уголовного розыска, в почтовом ящике омичка обнаружила листовку об услугах по ремонту компьютерной техники. Женщина набрала указанный на ней номер. После этого спустя некоторое время к ней в квартиру в многоэтажке по улице Красный путь прибыл мастер, представившийся Романом Сотниковым. Парень починил системный блок, переустановил операционную систему и заказал новую клавиатуру. За свои услуги молодой человек запросил 20 тысяч рублей.

Пожилой женщине названная сумма показалась завышенной. На счет компьютерщика она перевела лишь 15 тысяч рублей. После того как он покинул квартиру, омичка обратилась в полицию, так как законность действий мастера вызвала у нее сомнения.

Всех, кто узнал мужчину на видео или обладает какой-либо информации о нем, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-960-990-90-89 или 102.

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