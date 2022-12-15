Уволенного из омской администрации Брюхова заменит вице-мэр Куприянов

Фото: Алена Сухинина.

После увольнения из депархитектуры Кирилла Брюхва мэр Омска Сергей Шелест перераспределил обязанности своих замов. До увольнения Брюхова он замещал первого вице-мэра Евгения Фомина, когда тот болел или уезжал в командировки. Теперь эта ответственность возложена на Владимира Куприянова.

Вице-мэр Куприянов заместит и самого градоначальника и его первого зама в указанных случаях.

Кроме того, раньше во время отсутствия другого вице-мэра - главы депэкономической политики Еленой Дячук - ее обязанности также исполнял Брюхов. Теперь эта обязанность ляжет на директора департамента строительства Сергея Козубовича.

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