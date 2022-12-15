В Омской области на службу проводили 65 солдат-срочников

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

15 декабря в историческом парке «Россия – моя история» состоялись торжественные проводы на службу в рядах российской армии 65 новобранцев из омского региона. При этом всего осенью 2022 года на срочную службу в Омской области были призваны две тысячи срочников.

- Находясь на действительной службе, своим добросовестным отношением к службе, вы вносите весомый вклад в обороноспособность нашей страны, - обратился советник губернатора Геннадий Привалов.

В торжественном мероприятии, которым проводили последних 65 парней, приняли участие представители правительства региона, администрации Омска, областного военного комиссариата, священнослужители Русской православной Церкви и Духовного Управления мусульман азиатской части России, юнармейцы из отряда «Орлята России» омского лицея № 137, представители общественных организаций.

После омичей познакомили с подвигами земляков, которые остались в истории региона.