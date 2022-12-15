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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:58

С 15 декабря в Омске по-новому работает светофор на Гусарова

Режим работы его фаз изменили ради безопасности пешеходов
Наталья ВИРКУНЕН
Ранее на уровне федерации обсуждали вопрос разрешенного выезда за счет работы дополнительных светофорных секций.

Ранее на уровне федерации обсуждали вопрос разрешенного выезда за счет работы дополнительных светофорных секций.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В пресс-службе омской администрации рассказали, что с 15 декабря изменен режим работы светофора на улице Гусарова. Теперь время работы фаз - новое.

- Светофор, установленный на улице Гусарова, в направлении улицы Рабиновича, оснащен дополнительной секцией, разрешающей поворот направо в направлении Фрунзенского моста одновременно с транспортом, выполняющим левый поворот в том же направлении. Количество полос для движения по улице Фрунзе за перекрестком исключает конфликт при слиянии транспортных потоков, - пояснили решение департамента транспорта.

В скором времени здесь также планируют разрешить поворот с крайней левой полосы налево в направлении улицы Герцена, со средней полосы — движение прямо и поворот налево, с крайней правой полосы — поворот направо в направлении Фрунзенского моста на разрешающий сигнал дополнительной секции.