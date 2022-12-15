С 15 декабря в Омске по-новому работает светофор на Гусарова

Ранее на уровне федерации обсуждали вопрос разрешенного выезда за счет работы дополнительных светофорных секций. Фото: Андрей АБРАМОВ

В пресс-службе омской администрации рассказали, что с 15 декабря изменен режим работы светофора на улице Гусарова. Теперь время работы фаз - новое.

- Светофор, установленный на улице Гусарова, в направлении улицы Рабиновича, оснащен дополнительной секцией, разрешающей поворот направо в направлении Фрунзенского моста одновременно с транспортом, выполняющим левый поворот в том же направлении. Количество полос для движения по улице Фрунзе за перекрестком исключает конфликт при слиянии транспортных потоков, - пояснили решение департамента транспорта.

В скором времени здесь также планируют разрешить поворот с крайней левой полосы налево в направлении улицы Герцена, со средней полосы — движение прямо и поворот налево, с крайней правой полосы — поворот направо в направлении Фрунзенского моста на разрешающий сигнал дополнительной секции.