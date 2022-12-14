Марина Костенко назначена главврачом Марьяновской районной больницы Омской области

Фото: минздрав Омской области
Главврачом Марьяновской районной больницы Омской области назначена Марина Костенко. Информацию подтверждает региональный минздрав.
Напомним, что медучреждением с 2012 года руководил Юрий Лесовский. Теперь ему на смену пришла чиновница из областного центра.
К слову, послужной список у Костенко большой. При Андрее Стороженко, который был министром здравоохранения, женщина значилась его заместителем. Чуть позже она возглавила городскую больницу №17, а в 2021 году была назначена руководителем поликлиники №8. В последнем медучреждении она останется в должности начальника и будет совмещать работу в ЦРБ.
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