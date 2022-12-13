Мэрия Омска ищет нового замдиректора департамента городского хозяйства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне мэрия Омска открыла вакансию замдиректора департамента городского хозяйства. Соискателям предлагают заработную плату в размере от 44 до 55 тысяч рублей.

Среди условий, предъявляемых к претендентам на данную должность, высшее гуманитарное или юридическое образование, стрессоустойчивость, системное мышление.

В обязанности заместителя директора департамента входит решение различных коммунально-бытового хозяйства.

Заявки от желающих занять столь интересную должность в структуре омской мэрии принимают до 30 декабря.

Напомним, в понедельник, 12 декабря, в отставку ушел вице-мэр Омска Кирилл Брюхов. Уроженец Свердловской области просидел на этой должности один год.

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