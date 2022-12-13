В Омске на Левобережье маршрутка сбила 16-летнюю девушку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске утром под колеса маршрутки угодила 16-летняя девушка. Сообщение о ДТП в Кировском округе поступило в Госавтоинспекцию около 8:30.

По предварительной версии, 47-летний водитель пассажирской «ГАЗели», следовавшей по маршруту №54 (микрорайон Рябиновка-завод Металлист), двигался по улице 2-й Солнечной. В районе дома №23 он сбил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения несовершеннолетней понадобилась помощь медиков.

В салоне машрутки в момент ДТП находились два пассажира. Из них никто не пострадал.

Правоохранители проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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