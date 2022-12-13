В Омске при столкновении двух автобусов пострадали два ребенка и пенсионерка

Фото: Госавтоинспекция

В Омске днем 12 декабря на Космическом проспекте столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительной версии, 22-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту №58 (улица Романенко-Телевизионный завод), двигался по Космическому проспекту в направлении улицы Петра Осьминина. В районе дома №26/б он врезался в остановившийся в попутном направлении автобус «Волгабус», выполнявший рейс по маршруту №22 (улица Бархатовой-МСЧ № 9).

При столкновении пострадали три пассажира «ПАЗа» - 67-летняя женщина, 8-летний и 14-летний мальчики. Они обратились за медицинской помощью. В его салоне во время аварии было 15 пассажиров, а в «Волгабусе» - 20.

Все причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. На данный момент известно, что у водителей отсутствовали признаки опьянения.

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