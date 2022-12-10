На трассе Тюмень-Омск лоб в лоб столкнулись автобус и КАМАЗ, в результате которого погибли двое

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Ранним утром на трассе Тюмень-Омск произошло лобовое столкновение бвух большегрузных автомобилей: КАМАЗа и автобуса «Ютонг». Авария случилась на 441 километре. В результате столкновения погибли двое.

- Водитель автобуса «Ютонг», мужчина 1957 года рождения, на 441 километре трассы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, двигавшимся во встречном направлении, в сторону Тюмени, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В результате аварии на месте погибли и 65-летний водитель автобуса, и 53-летний водитель грузовой машины. Известно, что автобус ехал без пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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