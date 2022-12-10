Омский парк 30-летия ВЛКСМ встречает гостей новым аттракционом «Танкодром»

Фото: соцсети.

В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ открыли новый, символичный для времени, аттракцион «Танкодром».

Как сообщили в группе «Городские парки Омск» в соцсети «ВКонтакте», посетители могут прокатиться на технике по лесу по мотивам компьютерной игры World of Tanks.

Аттракцион находится на Комсомольской аллее, напротив «Горки парка». Он будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00. Маленький танк изготовили из спецтехники, вышедшей из своего основного употребления.

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