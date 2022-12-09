Новым председателем РЭК Омской области назначат чиновника из Татарстана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Федеральная антимонопольная служба согласовала кандидатуру Дмитрия Русских на пост председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области. Ранее ее представил на рассмотрение ведомства губернатор Александр Бурков.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, с претендентом на данную должность были обсуждены вопросы, касающиеся госрегулирования цен тарифов в Омской области. Новому главе комиссии также поручили контролировать порядок так называемой цифровизации тарифной среды в регионе, который должен поспособствовать росту прозрачности процесса тарифообразования для омичей.

Дмитрий Русских ранее не был как-либо связано с Омском. Он более 11 лет проработал на госслужбе в Республике Татарстан, в том числе на руководящих должностях.

Напомним, ранее пост председателя РЭК занимала Людмила Вичкуткина.

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