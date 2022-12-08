Илья Николин был избран президентом Омского областного союза предпринимателей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 8 декабря, на заседании «Омского областного Союза предпринимателей» его члены выбрали нового руководителя.
Новым президентом Союза, как и ожидалось, стал владелец сети автосервисов Илья Николин. За его кандидатуру проголосовали 110 бизнесменов.
Напомним, Николин возглавил организацию как исполняющий обязанности президента еще в ноябре этого года после ухода Алексея Провозина.
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