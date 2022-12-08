Торжественное открытие главной елки Омска состоится 23 декабря

К Новому году маленькие омичи также получат подарки от мэра и губернатора региона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открытие главное городской елки в Омске состоится за неделю до Нового года. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции, посвященной новогодним грядущим новогодним мероприятия.

Торжественно открытие главной городской елки состоится 23 декабря в 17:00 на площади перед Омским цирком. На уличной сцене артисты Лицейского театра и омские хореографические коллективы представят новогодний спектакль «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли». Героями, специально написанной к празднику сказки, станут духи сибирских просторов - Иртыш, Омь и Тара.

Напомним, высота главной зеленой красавицы составит 14 метров.

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