В Омской области заработает Совет по делам участников СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков поручил создать в регионе Совет по делам участников СВО.

Как пояснил в своем телеграм-канале глава региона, новый совещательный орган займется координацией работы кабмина и профильных ведомств, направленной на поддержку омских мобилизованных.

Совет будет рассматривать такие вопросы, как медицинская реабилитация и трудоустройство возвращающихся из зоны проведения СВО, региональные выплаты, а также обеспечение комфортных условий для тех, кто получил инвалидность.

- В необходимости такого решения я убедился после встреч с ветеранами боевых действий, волонтёрами, участниками СВО и их жёнами. Это те люди, которые знают, с какими проблемами наши ребята сталкиваются за ленточкой, в чём остро нуждаются их родные и близкие. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы наши бойцы за спиной чувствовали крепкий тыл и были уверены в том, что их семьи получают всю необходимую поддержку, - написал в своем телеграм-канале Александр Бурков.

Напомним, в Омской области действует несколько мер социальной поддержки для семей мобилизованных, среди которых, например, бесплатное питание в школах для детей резервистов.

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