В Омске в возрасте 92 лет скончалась известная художница Римма Камкина

Фото: музей «Либеров-центр»

В Омске сегодня, 8 декабря, в возрасте 92 лет скончалась известная художница Римма Камкина. Об этом сообщил музей «Либеров-центр».

Римма Петровна в 1956 году окончила историко-филологический факультет Омского государственного педагогического института. С 1973 года являлась членом Союза художников. На протяжении все творческой жизни писала акварелью, используя технику alla prima.

Отметим, время, дата и место прощания будут сообщены позже.

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