Прощание с экс-главой омского МЧС Владимиром Гуржеем пройдет 9 декабря

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В ГУ МЧС по Омской области сообщили, где пройдет церемония прощания с экс-начальником ведомства Владимиром Гуржеем, который скончался 6 декабря на 72-м году жизни.

Она состоится 9 декабря в Свято-Успенском кафедральном соборе в центре Омска. Начало панихиды в 12:00. Отпевание пройдет с 12:00 до 12:40. Церемония прощания продлится полтора часа - с 12:40 до 14:00.

Церемония захоронения будет проходить с 14:30 до 15:30 на Старо-Северном мемориальном кладбище.

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