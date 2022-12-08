Каждый шестой омич мечтает получить деньги в качестве новогоднего подарка

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, о каком подарке на Новый год омичи мечтают больше всего.

Как следует из результатов опроса, жители Омска чаще всего хотят получить деньги в качестве новогоднего подарка - 16%. На втором месте по популярности - отпуск и недвижимость (по 15%). Еще 8% хотели бы новый девайс. Автомобилем мечтают обзавестись 7% респондентов. Новыми нарядами и аксессуарами - 2% омичей.

Ремонт, драгоценности и домашнего питомца мечтают получить по 1% опрошенных. В число желанных подарков вошли также парфюм, мебель, сертификаты на обучение, мебель, сладости, мотоциклы, лодки, спортивная экипировка и музыкальные инструменты.

Примечательно, что о таких новогодних подарках, как деньги, девайсы и автомобили чаще всего мечтают мужчины. У женщин в топ желанных подарков попали отпуск, недвижимость и новые наряды.

Аналитики отмечают, что за последние два года предпочтения омичей в новогодних подарках изменились. Еще в 2020 году самым желанным был автомобиль, то в 2022 году - деньги. Кроме того, опрошенные чаще стали мечтать об отпуске.

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