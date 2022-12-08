На рынке труда в Омской области открыто более 33 тысяч вакансий

Безработица в регионе находится на самом низком уровне за последние 10 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области предприниматели предлагают соискателям 33 тысячи вакансий в различных отраслях. Об этом накануне в эфире во «ВКонтакте» рассказала замминистра труда и социального развития региона Ирина Варнавская.

По ее словам, рынок труда в Омской области уже восстановился после пандемии коронавируса. А уровень безработицы опустился до минимальных значений за последние десять лет и составил менее 1%.

- По мере восстановления экономической активности остается высоким спрос на рабочую силу. Сегодня соискателям доступно около 33 тысяч вакансий. Средняя заработная плата составляет 32 тысячи рублей. За прошедший период текущего года при содействии службы занятости трудоустроено свыше 37 тыс. жителей региона, - рассказала Ирина Варнавская.

Специалисты требуются во множестве отраслей. При этом наиболее существенный дефицит кадров наблюдается на омских оборонно-промышленных предприятиях - сегодня одиннадцать из них нуждаются в 1,4 тысячах специалистов. Так, востребованы представили следующих профессий - инженеры, операторы ЧПУ, слесари, токари, электромонтеры, наладчики и другие. Им предлагают заработную плату от 18 до 100 тысяч рублей в месяц.

Отметим, на данный момент благодаря работе службы занятости с начала 2022 года на предприятия ОПК были трудоустроены 3,3 тысячи человек.

Без поддержки на рынке труда не остались и члены семей мобилизованных. Для них работают программы профессионального обучения. Оно совершенно бесплатное. Вторая мера поддержки - компенсация затрат работодателям при трудоустройстве данной категории населения. Ее размер составляет 46 тысяч рублей на одного человека. Организация их может потратить на свое усмотрение - либо на повышение зарплаты, либо на возмещение расходов на оплату труда.

- В сфере занятости по поручению губернатора Омской области введены новые региональные меры поддержки – для семей участников специальной военной операции. Первая мера – это бесплатное профессиональное обучение. Участниками переобучения могут стать родственники бойцов – супруги, родители и дети трудоспособного возраста. После прохождения переобучения они получат документ установленного образца: диплом о переподготовке, удостоверение или свидетельство, – отметила Варнавская.

Добавим, база вакансий доступна для всех на портале «Работа в России». Получить консультацию по вопросам трудоустройства можно совершенно бесплатно в любом центре занятости региона.

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