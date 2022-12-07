В 2022 году за самую дорогую квартиру в Омске заплатили больше 30 миллионов рублей

В среднем в ноябре стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке в Омске составила 68 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росреестр по Омской области опубликовал актуальные данные о рынке жилой недвижимости в 2022 году. Всего за 11 полных месяцев в регионе приобрели больше 23 тысяч квартир на вторичном рынке жилья, 80% из них расположены в облцентре. В информационный срез попали данные о самой дорогой квартире среди этих покупок.

Она расположена в Омске, ее площадь составила 244,5 квадратных метров, продажа состоялась в ноябре по цене 30 миллионов и 950 тысяч рублей. Новый владелец оформлял кредит на приобретение недвижимости.

Больше всего квартир купили в марте - около 3 тысяч сделок купли-продажи состоялось, меньше всего - в мае. Договор составили 1300 раз.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru