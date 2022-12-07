Мэр Шелест: для омской ребятни закупили почти 17 тысяч сладких подарков

Фото: telegram-канал Сергея Шелеста.

Сегодня омский мэр Сергей Шелест сообщил в telegram-канале о том, какие подарки городская администрация приготовила для ребятни. Детей отличников и победителей школьных олимпиад, детей, чьи отцы были мобилизованы или отправлены на передовую, а также ребят, оставшихся без родителей, собираются поздравить уже в ближайшее время с предстоящими новогодними праздниками.

- 16 973 новогодних подарка приобретено для юных омичей на средства городского бюджета. Сумма закупки составила 7 миллионов 827 тысяч рублей. В яркой коробке детей ждут 36 наименований кондитерских изделий, вес каждого подарка — 1 килограмм, - рассказал Сергей Николаевич.

Вручение новогодних приветов от Деда Мороза будет организовано управлением общественных отношений и социальных вопросов, администрациями округов, департаментом культуры, департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта, департаментом образования.

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