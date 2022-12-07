Омичам, наравне с другими россиянами, Министр здравоохранения Мурашко рекомендовал вернуть масочный режим

Пока маски просят носить в общественных местах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за подъема заболеваемости коронавирусом и гриппом в регионе омичам могут вернуть масочный режим уже в ближайшее время. По крайней мере, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выступил с рекомендацией всем жителям страны носить маски в общественных местах.

- Идет период подъёма заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах, - приводят слова министра федеральные СМИ.

При этом в Омске за прошедшую неделю с 28 ноября по 4 декабря в регионе выявлено свыше 17 370 случаев заболевания ОРВИ. Почти треть циркулирующих вирусов — вирусы гриппа (26,1%), из них 21,7% - вирусы гриппа A/H1N1, а 4,3% - вирусы гриппа В.

Что касается коронавируса, то заболеваемость снижалась в последние 13 недель, но как раз с 28 ноября по 4 декабря сразу выросла больше чем на 10%.