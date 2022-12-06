В Омске нейрохирурги удалили опухоль мозга пациенту, пока он был в сознании

Фото: пресс-служба минздрава по Омской области

В Омске нейрохирурги Областной клинической больницы удалили 54-летнего пациенту опухоль головного мозга. Во время операции омич находился в сознании.

До оперативного вмешательства по протоколу awake–surgery горожанин страдал от частых головных болей, а его речь нарушилась.

- Хирургия бодрствования (awake-surgery) - это нейрохирургический метод, который позволяет проводить динамический контроль функций головного мозга непосредственно в момент вмешательства и максимально точно выполнять операции при опухолях функциональных зон головного мозга, - пояснили в ведомстве.

Во время операции пациент не только был в сознании, но и не испытывал боли. Благодаря этому нейрофизиолог и логопед смогли проследить за работой его мозга. После вмешательства омич провел сутки в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В постоперационный период у пациента не было выявлено ни осложнений, ни неврологических нарушений.

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