В Омске презентуют бизнес-идеи проекта «Я в деле»

13 декабря в Омске пройдет презентация бизнес-идей по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле».

«Я в деле» - это масштабная образовательная программа, которая реализуется в 63-х регионах России с 2021 года. В рамках этого проекта проводятся образовательные курсы, привлекаются эксперты-практики, строится комьюнити единомышленников через конкурсы, игры и креативные ивенты на тему бизнеса и проектирования.

В Омске участниками «Я в деле» стали более 200 студентов высших учебных заведений. На данном этапе реализации они проходят образовательный курс Start Up, в рамках которого разрабатывают собственные бизнес проекты. Итогом курса станет финальная презентация бизнес-идей, на которой представят более 30 бизнес проектов. Мероприятие посетит более 350 студентов высших учебных заведений, представители министерств, депутаты Законодательного Собрания и представители СМИ. Оценивать работы будут предприниматели, эксперты в сфере бизнеса и представители «Опоры России». Финальная презентация бизнес-кейсов будет состоять из нескольких блоков: защита проектов участниками программы, выставка проектов в формате ярмарки и выступление хэдлайнера, определение победителей.

Презентация пройдет 13 декабря в 17:30 в зале пленарных заседаний областного конгресс-холла».

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