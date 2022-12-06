Омский НПЗ запустил волонтерский проект для поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей

Волонтеры Омского НПЗ организовали серию творческих мастер-классов для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и многодетных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждое воскресенье они занимаются рукоделием. В этом детям помогают опытные педагоги. На занятиях ребята создают украшения, расписывают экосумки, учатся готовить и шить.

- Омский НПЗ много вкладывает в социальную сферу Омской области. Благотворительные и волонтерские проекты предприятия всегда отвечают запросу жителей региона, будь то создание возможностей для творческого роста или материальная помощь социальным учреждениям. Еженедельные креативные занятия дарят ребятам новое пространство для самореализации и уверенность в собственных силах, — сказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Создатели «Доброго слона» рассчитывают продолжить серию мастер-классов и в следующем году, поскольку видят живой интерес ребят. Многие из детей участвуют в добровольческих акциях ОНПЗ не первый год.

- Мы были рады помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке больше других. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не только учатся чему-то новому, но и получают внимание взрослых. Волонтеры Омского НПЗ отдают детям всю свою заботу. Не случайно в корпоративном волонтерском движении нашего предприятия участвует большое количество сотрудников, многие из них – на протяжении долгих лет, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Проект «Добрый слон» реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».