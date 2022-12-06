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НовостиОбщество6 декабря 2022 4:31

В Омской области с начала 2022 года сдали свыше 641 тысячи кв.м. жилья

При этом на долю индивидуальной жилой застройки приходится около 465 тысяч квадратных метров
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омской области за 10 месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию свыше 641 тысячи квадратных метров жилья. Сообщили в региональном минстрое.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33%. К концу декабря 2022 году в Омской области количество нового жилого фонда составит 700 тысяч квадратных метров.

На индивидуальное строительство приходится 464,64 тысячи квадратных метров, введенного в эксплуатацию жилья, а на многоквартирные дома - 231,17 тысяч.

Развитию индивидуального жилищного строительства способствует федеральный проект «Стимул» и региональный «Жилье». Благодаря им была отремонтирована улица в селе Азово протяженностью более 1 километра. Отметим, в 2022 году по проекту «Стимул» было введено около 1 тысячи квадратных метров жилья.

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