В Омске до Нового года ожидается пять магнитных бурь

В Новый год магнитосфера будет возбужденной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на ближайшие 27 дней. До Нового года омичей ждет их пять.

Так, магнитные бури ожидаются 22, 25, 26, 27 и 28 декабря. Согласно классификации специалистов, они будут слабыми.

В канун Нового года, 31 декабря, магнитосфера будет возбужденной. Магнитной бури не ожидается.

Фото: скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

Добавим, в дни бурь метеозависимым омичам стоит быть предельно острожными. Необходимо оградить себя от возможных стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить больше воды и по максимуму воздержаться от употребления соленой пищи и спиртного.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru