В Омске до Нового года ожидается пять магнитных бурь

В Новый год магнитосфера будет возбужденной
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на ближайшие 27 дней. До Нового года омичей ждет их пять.
Так, магнитные бури ожидаются 22, 25, 26, 27 и 28 декабря. Согласно классификации специалистов, они будут слабыми.
В канун Нового года, 31 декабря, магнитосфера будет возбужденной. Магнитной бури не ожидается.
Фото: скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН
Добавим, в дни бурь метеозависимым омичам стоит быть предельно острожными. Необходимо оградить себя от возможных стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить больше воды и по максимуму воздержаться от употребления соленой пищи и спиртного.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru