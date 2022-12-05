Транспортная реформа может изменить порядок оплаты проезда для омичей

Дептрансу не нравится, когда хитрят пассажиры. А омичам неприятно, когда в рейсы не выходят автобусы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Порядок оплаты проезда для омичей может изменить транспортная реформа. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал замдиректора дептранса Игорь Кожухов.

Правда, пока это только планы. Вопрос встает с тарифом «Повременный», который допускает одну бесплатную пересадку в течение 45 минут. Его, вроде, хотели увеличить до 60 минут, однако чиновники считают, что среди пассажиров слишком много хитрецов.

- У омичей складывается впечатление, что в новой маршрутной сети все будут пересаживаться. Нет, это не так. Будут работать длинные магистральные маршруты, мы их удлиним еще больше. Возможно, число пересадок даже сократится, — прокомментировал Кожухов.

Руководитель пояснил, что сейчас некоторые омичи успевают за 45 минут доехать до нужной точки, сделать там все свои дела и бесплатно доехать домой.

Поэтому вскоре будет рассматриваться вопрос и по оплате проезда. Если пассажиру нужно действительно пересесть, то он сможет оплатить проезд в конце поездки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru