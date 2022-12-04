Руководителей омской «Юзы» и «Межоблгаза» оставили под домашним арестом

За год действия бесплатной президентской программы омичей развели на 4 млн рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До 12 января 2023 года под домашним арестом будут сидеть директор ООО «Межоблгаз» Константин Гуляев и директор ООО «Юза-Инвест» Дмитрий Панченко. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Такое решение 3 декабря принял суд. На время расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере судья не отправил обвиняемых в СИЗО.
Напомним, что Гуляева и Панченко обвиняют в хищении почти 4 млн рублей, которые они собрали с омичей за услуги по проведению газификации жилых домов. Но на самом деле эти работы выполняются в рамках бесплатной президентской программы.
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