В Омской области различные меры социальной защиты получают 123 тысячи инвалидов

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

В Омской области живут 123 тысяч людей с инвалидностью, из них почти 9,5 тысяч – дети. В преддверии Дня инвалида о социальной поддержке омичей с разными возможностями здоровья рассказал зампред правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

- Для омичей с инвалидностью предоставляется компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50 %. Льготу получают 86 тысяч человек. Из федерального бюджета расходы на эти цели составили более 745 млн рублей, – отметил Владимир Куприянов.

61 тысяча омских инвалидов пользуются бесплатным проездом по электронной транспортной карте. В этом году расходы областного бюджета на эти цели составили 379 млн рублей. В текущем году для этой категории был увеличен размер компенсации на догазификацию.

С октября 2022 года суммы составляют от 100 тысяч до 130 тысяч рублей. Денежную компенсацию могут получить 15 льготных категорий, среди которых омичи с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. На сегодняшний день 21 омская семья, в которой есть инвалиды, получила компенсацию на догазификацию на общую сумму 1,7 млн рублей.

Кроме того, в этом году при содействии службы занятости трудоустроено 750 омичей особой заботы.

- Многие инвалиды могут и хотят работать. Услуга трудоустройства комплексная и включает организацию стажировок, обучения новым профессиям, повышения квалификации, оборудования рабочих мест, наставничества. За счет средств областного бюджета работодатели получают выплаты на создание комфортных условий работы для омичей с разными возможностями здоровья. В 2022 году на эти цели было выделено 3,6 млн рублей, – добавил Владимир Куприянов.

Ежегодно около 40 тысяч омичей с инвалидностью всех возрастов получают различные реабилитационные услуги в учреждениях социальной отрасли. Помощь оказывают в 38 комплексных центрах региона. Реабилитация является комплексной и включает в себя процедуры для поддержания и восстановления здоровья, организацию досуга, творческое развитие, социализацию. Кроме того, в Омской области около 5 тысяч пожилых и омичей с инвалидностью проживают в 15 домах-интернатах. Омичи особой заботы находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников, проходят социальную адаптацию. В рамках национального проекта «Демография» в регионе продолжается строительство пансионатов нового типа.

- Мы создаем современные социальные дома, где комфортно жить людям с ментальными нарушениями. Будет построено 3 учреждения. Первое – новый корпус Омского дома-интерната общей площадью 12 тысяч квадратных метров был открыт в 2021 году. В декабре этого года завершится строительство нового корпуса Такмыкского дома-интерната в Большереченском районе, а в 2023 году начнется строительство «Социальной деревни», – сообщил заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

В 2022 году на реализацию областной программы «Доступная среда» выделено 208 млн рублей. В регионе продолжается установка пандусов для инвалидов-колясочников. В этом году установлено 60 пандусов на общую сумму 4 млн рублей.

Еще одна мера социальной поддержки инвалидов – технические средства реабилитации регионального перечня. Это 17 видов специальных приспособлений, которые делают жизнь инвалидов более комфортной. В этом году более 1,1 тысяч человек бесплатно получили различные технические средства реабилитации