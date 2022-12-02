Омск оказался на 12 месте по численности населения среди городов-миллионников

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне Омскстат огласил данные всероссийской переписи населения, которая была проведена в России 2021 года.

Так, Омск занял 12-е место по численности среди городов-миллионников. На момент переписи в городе проживало 1,125 миллиона человек. Средний возраст жителя Омска - 41 год. На 1 тысячу мужчин в городе приходится 1,2 тысяч женщин.

Больше всего омичей проживали в Центральном округе - 271,4 тысяч человек, а меньше всего в Октябрьском округе - 156,5 тысяч человек.

Отметим, по данным переписи, население России с 2010 по 2021 год выросло на 2,1 миллиона человек - с 145,1 до 147,2 миллионов человек. Вместе с этим увеличилось количество городов-миллионников. Этот статус получили еще четыре города - Пермь, Воронеж, Красноярск, Краснодар. Теперь в стране их 16.

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