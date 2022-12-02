Омские клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширяет географию конвергентного предложения. Теперь омские клиенты Tele2 могут добавить к своему привычному тарифу домашний интернет и цифровое ТВ. Оставить заявку на подключение можно в салонах связи, на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2».

В рамках одного предложения клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. При этом платить можно один раз в месяц сразу за все услуги. Способ оплаты тоже не меняется. Стоимость зависит от региона и скорости передачи данных. Например, для клиентов Tele2 в Омске домашний интернет и цифровое ТВ на скорости 100 Мбит/с стоят 300 рублей в месяц, на скорости 200 Мбит/с – 350 рублей, на скорости 300 Мбит/с – 450 рублей.

Оформить заявку на подключение можно в салонах связи, мобильном приложении или на сайте оператора. Клиент проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу (доступно на сайте), выбирает скорость передачи данных, а также удобное время установки оборудования. Если абоненту потребуется роутер, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку – на один или два года.

Возможность подключить к мобильному тарифу цифровое телевидение и домашний интернет – очередной совместный проект Tele2 и компании «Ростелеком». Сейчас предложение действует в Москве и 60 регионах страны. До конца года оператор планирует запустить услугу на всей территории присутствия.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». www.tele2.ru

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