Tele2 в прямом эфире покажет видеомэппинг про Омск

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, организует прямую трансляцию с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где 3-4 декабря пройдет финал конкурса современного медиаискусства «Страна света». Зрители со всей России увидят видеомэппинги – 3D-проекции на фасадах зданий, посвященные разным регионам и городам страны. Одна из десяти прошедших в финал работ посвящена Омску.

Оператор поддерживает интерес аудитории к искусству, помогая получить максимум впечатлений от участия в самых масштабных событиях культурной жизни страны. В этом году Tele2 выступила телекоммуникационным партнером общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте приняли участие художники-видеографы, аниматоры, видеографики и специалисты AR- и VR-технологий. На конкурс было подано 78 заявок со всех уголков России. Финалистами проекта стали участники из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Москвы, Кирова, Омска, Тулы, Балакова, а также представители Сахалина и Таймыра.

На решающем этапе конкурса финалисты представят свои видеопроекции. Темы проектов должны быть связаны с малой родиной или «местами силы». При этом команды могут использовать любые доступные аудиовизуальные инструменты. Один из мэппингов посвящен Омску, его представит агентство SPORTER. В работе отражена особая атмосфера города. Авторы постарались передать восприятие разных слоев Омска – от «открыточного» и фактического до глубоко личных переживаний.

Подключиться к прямой трансляции финала конкурса «Страна света» можно с компьютера или мобильного устройства, не выходя из дома. Чтобы посмотреть заключительную часть проекта и оценить красочное шоу, нужно перейти по ссылке. Поддержать любимого конкурсанта можно уже сейчас на сайте.