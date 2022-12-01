В Омске призывников срочной службы отправили в войска РФ

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омском драматическом театре «Галерка» торжественно проводили призывников в войска Вооруженных сил РФ. Перед церемонией военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин подтвердил журналистам, что срочники не будут принимать участие в СВО.

- Призывная кампания идет по графику. Отправки идут у нас в соответствии с полученными ранее указаниями, - сообщил Мешавкин.

Сегодня в военном билете срочников появится дата начала воинской службы. Ровно через год парни вернутся домой, освоив военные специальности. Праздничная программа продолжилась выступлением артистов театра «Галерка», представивших зрителям творческие танцевальные, музыкальные и актерские номера, посвященные любви к Родине.

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