Губернатор Бурков сделал заявление об отключении газа на севере Омской области

30 домов греются электроприборами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Омской области Александр Бурков в своем Telegram-канале сообщил, что из-за аномальных холодов в регионе увеличился расход топлива, поэтому давление в газопроводе на севере региона значительно упало. Возник риск аварийной ситуации на Тевризском газоконденсатном месторождении и в газораспределительной сети. Во избежание ЧС на электротермию переведены 28 многоквартирных домов в Знаменке и ещё 2 в Таре. - Сейчас все службы работают в усиленном режиме. Каждый случай рассматривается индивидуально. В районы для работы отправлены члены правительства. По аналогии с прошлым годом я поручил рассмотреть меры соцподдержки для абонентов, которые будут переведены на электротермию. Проблема с газом на Тевризском месторождении давняя. В последние годы мы вложили немало усилий и средств для её решения, они не оправдались. К сожалению, в аномальные морозы придется отапливаться электричеством или дровами, пока на север области не придет большой газ, — сообщил Бурков.

В скором времени будут сданы в эксплуатацию Налимовская и Валуевская газораспределительные станции. Это станет важным этапом в газификации северных районов области.

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