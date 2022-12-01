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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:01

Губернатор Бурков сделал заявление об отключении газа на севере Омской области

Дровами придется топить, пока туда не придет «большой газ»
Наталья ВИРКУНЕН
30 домов греются электроприборами.

30 домов греются электроприборами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Омской области Александр Бурков в своем Telegram-канале сообщил, что из-за аномальных холодов в регионе увеличился расход топлива, поэтому давление в газопроводе на севере региона значительно упало. Возник риск аварийной ситуации на Тевризском газоконденсатном месторождении и в газораспределительной сети. Во избежание ЧС на электротермию переведены 28 многоквартирных домов в Знаменке и ещё 2 в Таре. - Сейчас все службы работают в усиленном режиме. Каждый случай рассматривается индивидуально. В районы для работы отправлены члены правительства. По аналогии с прошлым годом я поручил рассмотреть меры соцподдержки для абонентов, которые будут переведены на электротермию. Проблема с газом на Тевризском месторождении давняя. В последние годы мы вложили немало усилий и средств для её решения, они не оправдались. К сожалению, в аномальные морозы придется отапливаться электричеством или дровами, пока на север области не придет большой газ, — сообщил Бурков.

В скором времени будут сданы в эксплуатацию Налимовская и Валуевская газораспределительные станции. Это станет важным этапом в газификации северных районов области.

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