В Омске продлили до 21 декабря запрет на продажу спиртного возле учебных центров для мобилизованных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске до 21 декабря продлили запрет на продажу алкоголя рядом с учебным центрами для мобилизованных в поселках Черёмушки и Светлый.

Соответствующее постановление накануне было опубликовано на сайте омской мэрии. Формальный повод для ограничения продажи спиртного - проведение на территориях, прилегающих к учебным центрам, военно-патриотической акции «#Своихнебросаем» с 12:00 1 декабря до 20:00 21 декабря 2022 года.

Напомним, приобрести горячительные напитки возле центров подготовки мобилизованных нельзя с октября. Прежнее постановление действовало до 1 декабря.

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