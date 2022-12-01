За последний год в Омской области стало больше убыточных компаний

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января по сентябрь текущего года в Омской области стало больше организаций, работавших себе в убыток, сообщает Омскстат. Так в 201 году прибыльных компаний насчитали 347, убыточных – 148 организаций. То есть процентное их соотношение: 70,1% прибыльных к 29,9% убыточных. Омскстат сообщает, что за год доля убыточных организаций увеличилась на 0,4%.

Общая сумма прибыли прибыльных организаций достигла 58,4 миллиарда рублей – на 8,4% больше, чем в прошлом году. Из этой суммы 50,9% пришлось на долю обрабатывающих производств.

Общая сумма убытка убыточных организаций составила 6,8 миллиарда рублей – на 1,3% больше, чем в прошлом году. Здесь тоже наибольший вклад в суммарный убыток внесли обрабатывающие производства: их доля составила 31,3%.

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