Бурков получил внимательно изучить всю ситуацию с изъятием детей у жительницы Тарского района

Фото: пресс-служба правительства Омской области
Накануне губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному министерству образования разобраться в ситуации с женщиной из Тарского района, у которой опека забрала детей.
По поручению Буркова ведомство на этой неделе проведет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном правительстве, которая рассмотрит все детали инцидента и даст оценку объективную оценку произошедшему и действиям органов опеки.
- В произошедшем есть несостыковки, прошу со всей внимательностью подойти к ситуации надзорным ведомствам, мы должны действовать в интересах детей, - сказал глава региона.
Напомним, трех детей у жительницы Тарского района изъяли 2 ноября после внеплановой проверки, которую провели представители органов опеки совместно с сотрудниками ПДН. История вызвала большой резонанс в обществе.
Как отметили в ведомстве, при проверке выяснилось, что мать детей находится в состоянии алкогольного опьянения, а санитарно-гигиенические условия в жилище не соответствуют нормам. Кроме того, в доме было холодно, а малыши были голодные. Сейчас дети находятся под опекой отца.
Отметим, правоохранители органы уже провели проверку на противоправность действий как сотрудников органов опеки, так и матери несовершеннолетних. Сейчас все материалы дела переданы в Следственный комитет.
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