Бурков получил внимательно изучить всю ситуацию с изъятием детей у жительницы Тарского района

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному министерству образования разобраться в ситуации с женщиной из Тарского района, у которой опека забрала детей.

По поручению Буркова ведомство на этой неделе проведет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном правительстве, которая рассмотрит все детали инцидента и даст оценку объективную оценку произошедшему и действиям органов опеки.

- В произошедшем есть несостыковки, прошу со всей внимательностью подойти к ситуации надзорным ведомствам, мы должны действовать в интересах детей, - сказал глава региона.

Напомним, трех детей у жительницы Тарского района изъяли 2 ноября после внеплановой проверки, которую провели представители органов опеки совместно с сотрудниками ПДН. История вызвала большой резонанс в обществе.

Как отметили в ведомстве, при проверке выяснилось, что мать детей находится в состоянии алкогольного опьянения, а санитарно-гигиенические условия в жилище не соответствуют нормам. Кроме того, в доме было холодно, а малыши были голодные. Сейчас дети находятся под опекой отца.

Отметим, правоохранители органы уже провели проверку на противоправность действий как сотрудников органов опеки, так и матери несовершеннолетних. Сейчас все материалы дела переданы в Следственный комитет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru