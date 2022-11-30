В Омске на перекрестке улиц 25-й Северной и Орджоникидзе изменили схему движения

Фото: департамент транспорта мэрии Омска
В Омске с 30 ноября внесли изменения в схему движения на перекрестке улиц Орджоникидзе и 25-й Северной в Центральном округе. Об этом сообщили департаменте транспорта мэрии.
С 30 ноября при проезде перекрестка с улицы Орджоникидзе в направлении от центра города движение разрешено следующим образом: с крайней правой полосы – прямо; со средней полосы – прямо и налево; с крайней левой полосы – только налево.
Изменения были также внесены в дорожный знак 5.15.1 «Направления движения по полосам», установленный на указанном перекрестке.
Напомним, ранее в центре Омска запретили парковку на одном из участков улицы Гусарова.
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