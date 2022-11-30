Омский детский санаторий №1 возглавила Галия Баймуратова

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Главным врачом БУЗОО «Детский санаторий № 1» с 24 ноября была назначена Галия Баймуратова. Об этом сообщило издание «СуперОмск».

До назначения Баймуратовой учреждением с мая 2021 года руководил Олег Козлов, который параллельно возглавлял БУЗОО «Детский санаторий № 2».

Отметим, БУЗОО «Детский санаторий № 1», расположенное в Ленинском округе Омска по улице Стальского, рассчитано на одновременное пребывание 150 детей. Как указано на сайте учреждения, оно с 1996 года оказывает услуги по оздоровлению детей 3-7 лет с заболеваниями органов дыхания, часто - и длительно болеющих детей.

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