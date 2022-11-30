В Омске откроют 19 хоккейных коробок в Советском округе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Советском округе откроют 19 хоккейных площадок во дворах. Об этом сообщили в окружной администрации.

На данный момент коммунальщики завершили заливку шести коробок во дворах по адресам:

проспект Мира, 34Б, 96Б;

улица Заозерная, 40;

улица Бархатовой, 6,11;

улица Магистральная, 59А.

Оставшиеся 14 катков зальют до конца следующей недели. Их откроют по следующим адресам:

проспект Мира, дом 2А;

улица Химиков, дома 6, 40

улица Киселева, дом 12;

улица Нефтезаводская, дом 38А;

улица Глинки, дом 2;

улица Коммунальная, дом 25;

улица Заозерная, дом 24;

улица Центральная, дом 10;

улица Загородная, дом 29;

улица Малунцева, дом 7;

улица Энтузиастов, дом 5;

проспект Менделеева, дом 8.

В округе будет работать 5 катков с платным выходом на лед: БУ ОО «СШОР» «Сибирский Нефтяник» (проспект Мира, д. 15 А), БУ «СШОР» Центр лыжного спорта (ул. Березовая, д. 4), ледовая арена им. Ирины Родниной (ул. Бархатовой, д. 8 Б), парк культуры и отдыха «Советский», парк на Кольцевой (ул. 2-я Кольцевая, д. 19).

Кроме того, за летней эстрадой в парке «Зеленый остров» планируют залить каток для массового и спортивного катания. Покататься на нем можно будет совершенно бесплатно.

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