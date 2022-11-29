В омском минздраве прокомментировали ситуацию с закрытием пункта скорой помощи под Тарой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне министерство здравоохранения Омской области прокомментировало ситуацию с закрытием пункта скорой помощи в селе Екатерининское Тарского района.

Ранее жители нескольких сел района на севере региона обратились в Народный фронт, чтобы решить проблему отсутствием скорой.

- Сегодня к Тарской ЦРБ прикреплено 3 поста скорой помощи, один из которых ранее находился в селе Екатерининское. Нагрузка на пост обслуживающей данное село составляло, в среднем 2,5 вызова в сутки (большая часть вызовов к пациентам с обострением хронических заболеваний, не требующим оказания неотложной помощи), тогда как на остальные населенные пункты приходится по 40-50 вызовов в сутки. Из-за этого наблюдалась задержка времени прибытия к пациенту. В настоящее время все три поста скорой помощи находятся в Тарской ЦРБ и осуществляют вызовы, в том числе и в данное поселение. Отметим, что в селе Екатерининское имеется своя амбулатория, в штат которой входит участковый врач педиатр, фельдшер, две участковые медсестры, стоматолог и медицинская сестра. В случае возникновения неотложной ситуации, бригада скорой помощи прибудет к пациенту и при необходимости доставит пациента в ЦРБ, - сообщили в региональном минздраве.

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