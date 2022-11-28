Еще пять категорий военнослужащих получат поддержку от омского правительства

Представители этих категорий также могут рассчитывать на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Фото: Александр КОЦ

Поддержку от омского правительства получат еще пять категорий военнослужащих, которые отправляются на Украину. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

В это число вошли попали контрактники, росгвардейцы, полицейские, добровольцы и военнослужащие из воинских частей.

Среди привилегий числятся бесплатное посещение муниципальных детских садов и спортивных секций, бесплатное школьное питание. Их семьи также могут рассчитывать на возмещение расходов на догазификацию. Родителям участников специальной военной операции будут помогать в прохождении диспансеризации, профилактических медосмотров и получении лекарств. Также они получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru