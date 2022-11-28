Омские школьники получили рекомендации по учебе в период аномальных морозов

В -35 градусов от похода в школу освобождаются старшеклассники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период аномальных морозов получили рекомендации по организации учебного процесса омские школьники. Информацию разместил региональный минобр.

Не ходить на уроки в -30 градусов могут ученики начальных классов. Если температура на два градуса ниже, то от похода в школу освобождается среднее звено - с 5 до 9 класса. От -35 и ниже дома могут остаться старшеклассники.

Правда, это всего лишь рекомендации, и принятие решения посещения учебного заведения лежит на родителях. Между тем, сами школы продолжат работать в эти дни аномальных морозов. Директора школ должны обеспечить соблюдение теплового режима.

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