Омский губернатор вновь поехал налаживать отношения с Казахстаном

Этот же Форум Омск принимал в 2019 году. Тогда на его подготовку были выделены колоссальные средства для ремонта «гостевого маршрута».
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Побывает на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и елбасы Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым омский губернатор Александр Бурков.
28 ноября в Оренбурге стартовал Форум международного сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проходит уже 18-ый раз. Пару лет назад оно организовывалось и в Омске.
На встречи с партнерами ежегодно съезжаются делегаты из всех областей двух стран.
- Казахстан традиционно занимает первое место среди торговых партнеров региона, на его долю приходится треть в общем объеме внешней торговли. В прошлом году внешнеторговый оборот с Казахстаном превысил 400 млн долларов, − комментирует губернатор Бурков.
Интересы Омской области в рамках форума также представляют министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев и министр экономики региона Анна Негодуйко.
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