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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:44

В Омске запущен новый завод по производству пенополистирола

Все процесс на линии автоматизированы
Виктория КОВЕРНЕВА
Линия способна выдавать по 140 кубометров за смену.

Линия способна выдавать по 140 кубометров за смену.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

28 ноября в Омске дан старт работе производства современного материала пенополистирола. Об этом сообщает горадминистрация.

Инвестиции в проект составили 25 млн рублей, он был реализован все за 4 месяца на базе предприятия ГК «Стройбетон».

— Собственное производство позволяет застройщику сдерживать стоимость квадратного метра жилья, что особенно важно, когда речь идет об ипотеке, молодых семьях, работниках бюджетной сферы, обладателях жилищных сертификатов, - пояснил Сергей Шелест, который побывал на открытии.

Мощности промышленного цеха оцениваются в 140 кубических метров материала в смену. Все сырье является российским, а линии автоматизированы.

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