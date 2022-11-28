В Омске запущен новый завод по производству пенополистирола

Линия способна выдавать по 140 кубометров за смену.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
28 ноября в Омске дан старт работе производства современного материала пенополистирола. Об этом сообщает горадминистрация.
Инвестиции в проект составили 25 млн рублей, он был реализован все за 4 месяца на базе предприятия ГК «Стройбетон».
— Собственное производство позволяет застройщику сдерживать стоимость квадратного метра жилья, что особенно важно, когда речь идет об ипотеке, молодых семьях, работниках бюджетной сферы, обладателях жилищных сертификатов, - пояснил Сергей Шелест, который побывал на открытии.
Мощности промышленного цеха оцениваются в 140 кубических метров материала в смену. Все сырье является российским, а линии автоматизированы.
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